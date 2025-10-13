Jerusalem Post опубликовало профиль Трампа в благодарность за освобождение заложников

Израильская газета Jerusalem Post представила новую обложку октябрьского выпуска, состоящую из фотографий израильских заложников, которые вместе создают силуэт, схожий с профилем президента США Дональда Трампа. Она представлена на странице издания в соцсети X.

«Jerusalem Post хотел бы поблагодарить вас, господин Дональд Трамп, за возвращение их домой», — говорится в посте.

13 октября президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе выступления в парламенте Израиля объявил о завершении конфликта в Газе.

После выступления в кнессете президент США отправится в Египет на саммит по прекращению войны в Газе.

9 октября американский лидер сообщил, что Израиль и ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана по урегулированию в секторе Газа. Американский лидер пояснил, что это означает «очень скорое» освобождение всех заложников и отвод израильских войск к согласованным линиям.

