Лавров назвал важное условие прекращения конфликта в Газе

Важно, чтобы президент США Дональд Трамп, а также другие лидеры обеспечили немедленное прекращение огня в Газе. Об этом в ходе встречи с журналистами из арабских стран заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, пишет ТАСС.

«Мы искренне желаем успеха сегодняшнему мероприятию, сегодняшней встрече в верхах в Шарм-эш-Шейхе, где участвуют, как я понимаю, более 20 стран и арабского мира, и ряд западных государств. Надеюсь, что все договоренности будут выполнены, хотя мы слышим и из рядов ХАМАС, и из Тель-Авива заявления о том, что еще не все закончено и могут быть рецидивы кризиса», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Министр отметил, что «долгосрочное урегулирование этой ситуации возможно только при выполнении решений ООН о создании палестинского государства».

9 октября Трамп заявил, что Израиль и ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. Позднее в канцелярии египетского лидера Абдель Фаттаха ас-Сиси сообщили, что 13 октября в городе Шарм-эш-Шейхе состоится саммит по случаю прекращения огня в секторе Газа. На мероприятие пригласили лидеров 20 стран, включая Трампа.

Ранее израильтяне заполнили «Площадь Заложников» в Тель-Авиве, ожидая возвращения соотечественников.