Reuters: Трамп прибыл в Израиль, где выступит перед парламентом

Президент США Дональд Трамп прибыл в Израиль, где выступит в местном парламенте. Об этом пишет агентство Reuters.

После выступления в кнессете президент США отправится в Египет на саммит по прекращению войны в Газе. По прибытии в аэропорт Бен-Гурион Трампа поприветствовали премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Ицхак Герцог.

9 октября американский лидер сообщил, что Израиль и ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана по урегулированию в секторе Газа. Американский лидер пояснил, что это означает «очень скорое» освобождение всех заложников и отвод израильских войск к согласованным линиям.

Позже канцелярия президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси сообщила, что саммит по случаю прекращения огня в Газе пройдет 13 октября в египетском городе Шарм-эш-Шейх. К участию в саммите были приглашены лидеры 20 стран.

Ранее ХАМАС передал первую группу заложников представителям Красного Креста.