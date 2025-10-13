На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России раскрыли, какое новое оружие мог анонсировать Путин

Аналитик Кнутов: анонсировав новое оружие, Путин мог иметь в виду «Буревестник»
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин, анонсировав новое мощное оружие для ВС РФ, мог иметь в виду ракеты с неограниченной дальностью «Буревестник». Об этом NEWS.ru заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

По его словам, эта крылатая ракета обладает «дальностью полета в 20 тысяч километров», а ее «экватор – 40 тысяч с лишним». «Буревестник» может долететь до цели из любой точки Земли, указал эксперт. Для ракеты можно проложить такой маршрут, что она обойдет все системы ПВО и удар оттуда, откуда противник не ожидает, сообщил Кнутов.

В то же время он заметил, что это «оружие Судного дня», и применять его целесообразно «когда уже начался глобальный конфликт и когда ни одна из сторон не думает о тех тяжелых последствиях, которые будут на Земле после применения столь мощного оружия».

До этого президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Таджикистане заявил, что в ближайшее время появится возможность объявить о новом оружии. По его словам, выпуск оружия ранее был анонсирован, а на данный момент оно проходит испытания.

Глава государства отметил, что у России новизна и современность вооружений находятся на очень высоком уровне относительно других государств.

Ранее в Китае раскрыли, как Путин заставил «трепетать» врагов России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами