В России раскрыли, какое новое оружие мог анонсировать Путин

Президент России Владимир Путин, анонсировав новое мощное оружие для ВС РФ, мог иметь в виду ракеты с неограниченной дальностью «Буревестник». Об этом NEWS.ru заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

По его словам, эта крылатая ракета обладает «дальностью полета в 20 тысяч километров», а ее «экватор – 40 тысяч с лишним». «Буревестник» может долететь до цели из любой точки Земли, указал эксперт. Для ракеты можно проложить такой маршрут, что она обойдет все системы ПВО и удар оттуда, откуда противник не ожидает, сообщил Кнутов.

В то же время он заметил, что это «оружие Судного дня», и применять его целесообразно «когда уже начался глобальный конфликт и когда ни одна из сторон не думает о тех тяжелых последствиях, которые будут на Земле после применения столь мощного оружия».

До этого президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Таджикистане заявил, что в ближайшее время появится возможность объявить о новом оружии. По его словам, выпуск оружия ранее был анонсирован, а на данный момент оно проходит испытания.

Глава государства отметил, что у России новизна и современность вооружений находятся на очень высоком уровне относительно других государств.

Ранее в Китае раскрыли, как Путин заставил «трепетать» врагов России.