В Китае раскрыли, как Путин заставил «трепетать» врагов России

Президент России Владимир Путин анонсом нового оружия для ВС РФ заставил противников Москвы трепетать от страха. Об этом заявил обозреватель Центрального телевидения Китая (CCTV) Вэй Дунсюй.

«Упоминание президентом Путиным о новом оружии предполагает множество возможностей, одно можно сказать наверняка — этого достаточно, чтобы привести противников России в трепет», — указал журналист.

По его мнению, Россия устала от «перепадов настроения» Соединенных Штатов и давления со стороны других стран НАТО, поэтому Владимир Путин четко дал понять, что Москва готова отстаивать позиции.

Вэй Дунсюй оценил слова президента России о новом оружии как «загадочные и преисполненные глубокой значимостью». Обозреватель предположил, что речь может идти о межконтинентальной ракете «Буревестник» с ядерным двигателем, от которой у Запада нет никакой защиты.

До этого президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Таджикистане заявил, что в ближайшее время появится возможность объявить о новом оружии. По его словам, выпуск оружия ранее был анонсирован, а на данный момент оно проходит испытания.

Глава государства отметил, что у России новизна и современность вооружений находятся на очень высоком уровне относительно других государств.

Ранее экс-аналитик ЦРУ назвал главное преимущество России перед Украиной и Западом.