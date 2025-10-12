Суд в США запретил Трампу развертывать войска Национальной гвардии в Иллинойсе

Апелляционный суд седьмого округа США запретил администрации американского президента США Дональда Трампа развертывание войск Национальной гвардии в штате Иллинойс. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение суда.

При этом суд разрешил переводить войска Нацгвардии под контроль федерального правительства.

«Ходатайство апеллянтов об административной отсрочке удовлетворено в части, касающейся федерализации Национальной гвардии, и отклонено в части, касающейся развёртывания Национальной гвардии», — говорится в решении суда.

В октябре президент США Дональд Трамп распорядился направить 300 бойцов национальной гвардии в штат Иллинойс. Как заявила пресс-секретарь Белого дома Эбигейл Джексон, Трамп не будет закрывать глаза на беззаконие, охватившее американские города.

9 октября пресс-служба Северного командования ВС США сообщила, что около 500 бойцов Национальной гвардии США прибыли в Чикаго (штат Иллинойс) для обеспечения правопорядка. Сообщалось, что бойцы американской Нацгвардии будут защищать сотрудников иммиграционной и таможенной полиции, а также других сотрудников правительства.

Ранее Трамп захотел посадить в тюрьму мэра Чикаго.