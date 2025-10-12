На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Суд в США запретил Трампу развертывать войска Национальной гвардии в Иллинойсе

Апелляционный суд США запретил Трампу развертывать войска в Иллинойсе
true
true
true
close
Kent Nishimura/Reuters

Апелляционный суд седьмого округа США запретил администрации американского президента США Дональда Трампа развертывание войск Национальной гвардии в штате Иллинойс. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение суда.

При этом суд разрешил переводить войска Нацгвардии под контроль федерального правительства.

«Ходатайство апеллянтов об административной отсрочке удовлетворено в части, касающейся федерализации Национальной гвардии, и отклонено в части, касающейся развёртывания Национальной гвардии», — говорится в решении суда.

В октябре президент США Дональд Трамп распорядился направить 300 бойцов национальной гвардии в штат Иллинойс. Как заявила пресс-секретарь Белого дома Эбигейл Джексон, Трамп не будет закрывать глаза на беззаконие, охватившее американские города.

9 октября пресс-служба Северного командования ВС США сообщила, что около 500 бойцов Национальной гвардии США прибыли в Чикаго (штат Иллинойс) для обеспечения правопорядка. Сообщалось, что бойцы американской Нацгвардии будут защищать сотрудников иммиграционной и таможенной полиции, а также других сотрудников правительства.

Ранее Трамп захотел посадить в тюрьму мэра Чикаго.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами