Трамп захотел посадить в тюрьму мэра Чикаго

Президент США Дональд Трамп в Truth Social призвал посадить мэра Чикаго Брэндона Джонсона и губернатора американского штата Иллинойс Джея Роберта Прицкера в тюрьму за то, что они не стали защищать агентов Службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) от нападений во время кампании по борьбе с нелегальными мигрантами.

«Мэр Чикаго должен быть в тюрьме за то, что он не защитил агентов ICE. И губернатор Прицкер тоже», — написал американский лидер.

Публикация появилась после того, как президент-республиканец приказал ввести войска Национальной гвардии в Чикаго, третий по величине город страны, несмотря на возражения местных и региональных властей. Мэр Чикаго и губернатор штата представляют оппозиционную главе государства Демократическую партию США.

В конце сентября сообщалось, что в Чикаго прибыло большое количество сотрудников погранично-таможенной службы США, в городе начались задержания нелегальных мигрантов. Губернатор штата Иллинойс Джей Прицкер осудил действия правоохранителей, заявив, что они запугивают общество и наносят ущерб бизнесу.

В октябре президент США Дональд Трамп распорядился направить 300 бойцов национальной гвардии в штат Иллинойс.

Ранее глава ФБР рассказал о бандах на улицах Чикаго.