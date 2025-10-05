Трамп направит в Иллинойс 300 сотрудников Нацгвардии

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп направит в Иллинойс 300 нацгвардейцев вопреки протесту губернатора
Jonathan Ernst/Pool/Reuters

Президент США Дональд Трамп распорядился направить 300 бойцов Национальной гвардии в Иллинойс. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Эбигейл Джексон, передает газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Президент Трамп не будет закрывать глаза на беззаконие, охватившее американские города», — сказала она.

В конце сентября сообщалось, что в Чикаго прибыло большое количество сотрудников погранично-таможенной службы США, в городе начались задержания нелегальных мигрантов. Губернатор штата Иллинойс Джей Прицкер осудил действия правоохранителей, заявив, что они запугивают общество и наносят ущерб бизнесу.

15 сентября президент США Дональд Трамп пригрозил ввести режим чрезвычайного положения в Вашингтоне в случае отказа местных властей от сотрудничества с федеральными структурами в вопросах регулирования миграции.

Ранее миграционная служба США задержала нелегала, угрожавшего подложить бомбу конгрессвумен.

