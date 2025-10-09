В Чикаго прибыли бойцы Нацгвардии США

Войска Нацгвардии приступили к охране федеральной собственности в Чикаго

Около 500 бойцов Национальной гвардии США прибыли в Чикаго (штат Иллинойс) для обеспечения правопорядка. Об этом сообщает пресс-служба Северного командования ВС США.

Отмечается, что 300 военнослужащих прибыли в Чикаго из различных подразделений Нацгвардии. Еще около 200 бойцов прибыли в город из подразделений Техаса.

Бойцы Нацгвардии США будут защищать сотрудников иммиграционной и таможенной полиции, а также других сотрудников правительства.

В октябре президент США Дональд Трамп распорядился направить 300 бойцов национальной гвардии в штат Иллинойс.

В конце сентября сообщалось, что в Чикаго прибыло большое количество сотрудников погранично-таможенной службы США, в городе начались задержания нелегальных мигрантов. Губернатор штата Иллинойс Джей Прицкер осудил действия правоохранителей, заявив, что они запугивают общество и наносят ущерб бизнесу.

Ранее миграционная служба США задержала нелегала, угрожавшего подложить бомбу конгрессвумен.