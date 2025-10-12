На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД Ирана рассказали, какое сообщение от Израиля передала Россия

Аракчи: Россия сообщила Ирану о нежелании Израиля возобновить конфликт
Sha Dati/Global Look Press

Иран получил от российской стороны сообщение Израиля о том, что Тель-Авив не заинтересован в возобновлении конфликта с Тегераном. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи, передает РИА Новости.

«Да, [мы подтверждаем] сообщение, переданное Россией... Три-четыре дня назад между [премьер-министром Израиля Биньямином] Нетаньяху и господином [президентом России Владимиром] Путиным состоялся разговор», — сообщил глава иранского МИДа.

По словам Аракчи, на следующее утро иранского посла пригласили в администрацию президента России, где дипломату сообщили со слов Нетаньяху, что тот подчеркивал отсутствие намерений возобновить войну с Ираном.

6 октября Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху, в ходе которого политики обсудили развитие событий на Ближнем Востоке, в том числе в контексте плана нормализации в секторе Газа, предложенного президентом США Дональдом Трампом. Кроме того, в ходе переговоров была поднята тема поиска переговорных развязок по ситуации вокруг иранской ядерной программы.

Ранее в Иране заявили, что получил секретные документы о ядерной программе Израиля.

