Иран заявил, что получил секретные документы о ядерной программе Израиля

В разведке Ирана заявили что выяснили данные о ядерных центрах Израиля
Shutterstock

Иран выяснил секретные данные о ядерной программе Израиля, а также имена связанных с ней ученых и военных. Об этом министр разведки исламской республики Эсмаил Хатиб рассказал в интервью агентству Tasnim.

«Эти документы содержат данные о предыдущих и текущих оружейных проектах режима <...>, проектах по модернизации и переработке старого ядерного оружия, совместных проектах с США и некоторыми европейскими странами», — сообщил Хатиб.

По его словам, в поиске информации Тегерану помогали граждане Израиля, ненавидящие премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху.

15 сентября министр энергетики США Крис Райт заявил, что Иран обязан полностью прекратить развитие собственной ядерной программы и демонтировать все мощности по обогащению урана. Глава ведомства подчеркнул, что республика должна оказывать полное содействие МАГАТЭ, учитывая свои обязательства.

Ранее в США перечислили 15 стран, способных нанести ядерный удар.

