Путин провел телефонный разговор с премьером Израиля

Путин обсудил с Нетаньяху по телефону развитие событий на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщили на сайте Кремля.

Политики обсудили развитие событий на Ближнем Востоке, в том числе в контексте плана нормализации в секторе Газа, предложенного президентом США Дональдом Трампом. Как отметили в Кремле, Путин в ходе разговора подтвердил позицию России по комплексному урегулированию палестинского вопроса.

«Кроме того, проведен обмен мнениями по другим региональным темам. В частности, высказана заинтересованность в поиске переговорных развязок по ситуации вокруг иранской ядерной программы и в дальнейшей стабилизации в Сирии», — говорится в сообщении.

30 сентября Трамп представил свой план по урегулированию палестино-израильского конфликта из 20 пунктов, включающих прекращение боевых действий, освобождение израильских заложников и передачу власти в секторе Газа от движения ХАМАС переходному комитету. Группировка согласилась освободить пленных и передать управление анклавом.

Ранее Путин заявил о готовности России поддержать план Трампа по Газе при одном условии.