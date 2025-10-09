Путин и Рахмон подписали 16 документов в Душанбе

Россия и Таджикистан подписали 16 документов в ходе визита Путина в Душанбе

Российская Федерация и Республика Таджикистан подписали 16 документов в ходе государственного визита российского президента Владимира Путина в Душанбе. Об этом сообщает РИА Новости.

8 октября Путин прибыл с государственным визитом в Таджикистан, где будет находиться три дня. 9 октября он провел переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, по итогам которого стороны приняли 16 документов.

В частности, Путин и Рахмон подписали совместное заявление об углублении отношений стратегического партнерства и союзничества между двумя странами. По линии органов внутренних дел РФ и Таджикистан приняли Соглашение о правовом статусе представительств компетентных органов по вопросам внутренних дел и миграции.

Также политики подписали Соглашение о сотрудничестве между Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации и Национальной гвардией Республики Таджикистан, Меморандум о взаимопонимании между министерством просвещения РФ и комитетом по начальному и среднему профессиональному образованию при правительстве Таджикистана о сотрудничестве в области образования и тд.

Ранее Путин назвал встречу с Рахмоном приятной.