Путин пригласил лидеров СНГ на неформальную встречу в России

Путин пригласил лидеров СНГ на неформальную встречу в Петербурге в декабре
Sputnik/Alexander Kazakov/Reuters

Президент России Владимир Путин пригласил лидеров стран Содружества Независимых Государств (СНГ) на неформальный саммит в Санкт-Петербурге в конце декабря. Его слова приводит ТАСС.

«Я был бы очень рад вас видеть в России, как у нас по традиции сложилось, в Петербурге, в конце этого года, в преддверии нового года на неформальную нашу встречу», — сказал российский лидер.

Саммит стран — членов СНГ проходит 10 октября в столице Таджикистана. В ходе мероприятия лидеры объединения приняли решение о предоставлении Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС) статуса наблюдателя при Содружестве.

Накануне началась официальная часть визита Путина в Душанбе, в ходе которой российский президент принял участие во втором саммите «Центральная Азия — Россия» и заседании Совета глав государств СНГ. Кроме того, Путин встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В ходе встречи стороны обсудили двусторонние отношения и другие вопросы.

Ранее генсек СНГ назвал дату и место следующего саммита содружества.

