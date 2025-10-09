На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мэр Харькова предрек городу «самую тяжелую зиму» с начала СВО

Мэр Харькова Терехов предрек городу самую тяжелую зиму с начала конфликта с РФ
true
true
true
close
Sergiy Bobok/Wikimedia Commons

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что предстоящая зима станет «самой тяжелой» для города с начала полномасштабного конфликта с Россией. Его слова приводит издание «РБК-Украина».

По его оценкам, динамика действий ВС РФ позволяет предположить, что «эта зима станет самой тяжелой для Харькова» с начала боевых действий. В связи с этим он призвал «быть готовыми ко всему».

«Мы ежедневно и каждую ночь ремонтируем все, что повреждено, буквально в режиме круглосуточной готовности», — заявил Терехов.

В ночь на 6 октября Telegram-канал «Первый Харьковский» сообщил, что в Харькове была полностью уничтожена одна из электрических подстанций. Объект находится в районе Харьковского канатного завода и, по данным канала, восстановлению не подлежит.

5 октября в Харькове также зафиксировали перебои с электричеством. Свет пропал после серии взрывов в городе. Как писало украинское агентство УНИАН, за четверть часа в населенном пункте произошли 14 взрывов. В тот момент воздушная тревога действовала в трех областях страны — Харьковской, Сумской и Черниговской.

Ранее Подоляк намекнул, что Украина будет бить ракетами Tomahawk по Москве.

