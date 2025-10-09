На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России заявили, что угрозы Зеленского о блэкауте не соотносятся с реальностью

Военный эксперт Коновалов: угрозы Зеленского о блэкауте — это пиар-акция
Stefan Jeremiah/AP

Угрозы президента Украины Владимира Зеленского организовать блэкауты в российских городах «не соотносятся с реальностью, так как ВСУ уже действуют на пределе возможностей». Об этом в комментарии для «Газеты.Ru» заявил директор Центра Стратегической конъюнктуры, военный эксперт Иван Коновалов.

«Реальная картина свидетельствует о том, что никаких блэкаутов ВСУ организовать не смогут, так как они уже используют максимум возможностей для нанесения ударов по российской территории. Чтобы реализовать угрозу Зеленского, ВСУ придется усилить давление, но сил и средств у них для этого просто нет», — пояснил военный эксперт.

По его мнению, подобные угрозы со стороны украинского лидера можно услышать достаточно часто, и они всегда являются «пиар-акциями».

«Зеленский как обычно выступает с пиар-акцией, на этот раз на фоне колебаний президента США Дональда Трампа по поводу передачи Киеву Tomahawk. Украинскому лидеру надо как-то показать себя с выигрышной стороны и стимулировать скорейшее принятие окончательного решения. Для этого и делаются подобные угрозы», — заключил Коновалов.

Президент Украины пригрозил блэкаутами городам России в случае, если города республики будут оставаться без электричества в результате ударов ВС РФ. По его словам, оружие, имеющееся в распоряжении Украины, достает до Белгородской и Курской областей.

Ранее мэр Харькова предрек городу «самую тяжелую зиму» с начала СВО.

