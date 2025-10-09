На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Фон дер Ляйен назвала инциденты с беспилотниками в Европе гибридной войной

Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Инциденты с появлением дронов в воздушном пространстве стран Европы — часть гибридной войны. Об этом заявила глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, ее цитирует издание Politico.

«В нашем небе происходит нечто новое и опасное... Не заблуждайтесь. Это часть тревожной тенденции роста угроз», — сказала она во время выступления в Европарламенте.

Накануне сообщалось, что Еврокомиссия настаивает на размещении ударных беспилотников на восточном фланге НАТО. Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что такие меры якобы нужны на случай «вторжения» со стороны России.

10 сентября Европейская комиссия сообщила о намерении создать «стену дронов» вдоль восточной границы ЕС после предполагаемого нарушения воздушного пространства Польши, произошедшего в ночь на 10 сентября. 2 октября премьер-министр Латвии Эвика Силиня рассказала, что проект может быть реализован за 1–1,5 года.

Проект «Стена дронов» — это общая инициатива Германии, Польши, Финляндии и стран Прибалтики, направленная на развертывание вдоль всей границы с Россией, в том числе на территории Украины, многоплановой системы из средств слежения и автоматизированных систем защиты от БПЛА. В настоящий момент проект находится на стадии разработки и отбора моделей.

Ранее в Польше заявили о недостаточности «стены дронов».

