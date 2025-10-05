На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Польше заявили о недостаточности «стены дронов»

Польский министр Семоняк: стены дронов недостаточно для защиты инфраструктуры
true
true
true
close
Lukasz Pawel Szczepanski/Shutterstock/FOTODOM

«Стена дронов», которую планируется создать на восточной границе Европейского союза (ЕС), является недостаточной мерой для защиты критической инфраструктуры от беспилотников. Об этом заявил министр-координатор специальных служб Польши Томаш Семоняк, передает «Интерфакс».

«ЕС просто обязан заняться этими вопросами в первоочередном порядке. Проблема касается не только внешних границ ЕС, но и угроз, связанных с использованием дронов вблизи потенциальных целей нападения», — сказал польский министр.

Семоняк добавил, что ЕС должен в срочном порядке заняться вопросом защиты критической инфраструктуры. В числе таких объектов министр назвал оружейные заводы.

Министр внутренних дел и администрации Польши Марцин Кервиньский отметил, что беспилотники могут прилететь с любого направления, а также действовать на территории ЕС. По его словам, сегодня критическая инфраструктура нуждается в усилении защиты.

Проект «Стена дронов» — это общая инициатива Германии, Польши, Финляндии и стран Прибалтики, направленная на развертывание вдоль всей границы с Россией, в том числе на территории Украины, многоплановой системы из средств слежения и автоматизированных систем защиты от БПЛА. В настоящий момент проект находится на стадии разработки и отбора моделей.

3 октября американская газета Politico сообщила, что план по созданию «стены дронов» «разбивается об реалии» внутри самого ЕС. По данным издания, для стран Балтии и Польши проект «стены дронов» звучит как разумный ответ на «растущую угрозу». Однако страны, расположенные дальше от России, подвергают эту идею сомнению, беспокоясь о ее осуществимости и стоимости, отмечает издание.

Ранее политолог раскрыл, почему Франция и Германия выступают против «стены дронов».

