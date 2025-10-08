На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Европа хочет разместить ударные дроны у границ с Россией

Еврокомиссия настаивает на развертывании ударных дронов у границ с Россией
Ashley Chan/Global Look Press

Еврокомиссия (ЕК) настаивает на размещении ударных беспилотников на восточном фланге НАТО. Об этом заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, передает ТАСС.

«Для стран на восточном фланге есть необходимость развертывания беспилотников для ударов по наземным целям», — подчеркнул он.

По словам Кубилюса, такие меры якобы нужны на случай «вторжения» со стороны России.

10 сентября Европейская комиссия сообщила о намерении создать «стену дронов» вдоль восточной границы ЕС после предполагаемого нарушения воздушного пространства Польши, произошедшего в ночь на 10 сентября. 2 октября премьер-министр Латвии Эвика Силиня рассказала, что проект может быть реализован за 1–1,5 года.

Проект «Стена дронов» — это общая инициатива Германии, Польши, Финляндии и стран Прибалтики, направленная на развертывание вдоль всей границы с Россией, в том числе на территории Украины, многоплановой системы из средств слежения и автоматизированных систем защиты от БПЛА. В настоящий момент проект находится на стадии разработки и отбора моделей.

Ранее в Польше заявили о недостаточности «стены дронов».

Атаки БПЛА на Россию
