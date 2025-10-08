В МИД РФ поддержали план Трампа по урегулированию в секторе Газа

Захарова: РФ поддерживает план США по урегулированию ситуации в секторе Газа

Россия поддерживает план администрации США по урегулированию конфликта в секторе Газа. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Главной целью в текущих условиях остается прекращение насилия, недопущение дальнейших жертв среди гражданского населения. Исходя из этой позиции мы поддерживаем план администрации США по Газе, который включает режим прекращения огня, освобождение удерживаемых лиц, полномасштабное восстановление гуманитарного коридора», — сказала дипломат.

Захарова подчеркнула, что важно полностью реализовывать все положения этого документа.

Официальные контакты между делегациями Израиля и палестинским движением ХАМАС начались в Египте 6 октября.

3 октября руководство ХАМАС объявило о готовности выполнить условия плана, предложенного президентом Соединенных Штатов, включающие освобождение всех израильских заложников. В ответ на это Трамп призвал Израиль немедленно прекратить нанесение ударов по сектору Газа, чтобы обеспечить безопасное освобождение удерживаемых лиц.

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, в свою очередь, заявила о начале незамедлительной реализации первого этапа плана Трампа, направленного на освобождение всех заложников.

Ранее Трамп назвал решающими ближайшие 48 часов переговоров по Газе.