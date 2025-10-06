На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Египте начались переговоры между делегациями Израиля и ХАМАС

Eduardo Munoz/Reuters

Непрямые переговоры между делегациями Израиля и палестинского движения ХАМАС начались в Египте. Об этом сообщает телеканал Al Qahera News со ссылкой на источники.

«Непрямые встречи между израильской и палестинской делегациями начались для обсуждения организации полевых условий для освобождения заложников и заключенных», — говорится в сообщении.

3 октября руководство палестинского движения ХАМАС объявило о готовности выполнить условия плана, предложенного президентом Соединенных Штатов, включающие освобождение всех израильских заложников. В ответ на это Трамп призвал Израиль немедленно прекратить нанесение ударов по сектору Газа, чтобы обеспечить безопасное освобождение удерживаемых лиц.

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, в свою очередь, заявила о начале незамедлительной реализации первого этапа плана Трампа, направленного на освобождение всех заложников.

Ранее Трамп раскрыл детали переговоров об урегулировании в секторе Газа.

Война в Газе
