Трамп назвал решающими ближайшие 48 часов переговоров по Газе

Fox News: Трамп назвал следующие 48 часов переговоров по Газе решающими
true
true
true
close
Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Дональд Трамп считает, что следующие 48 часов переговоров по урегулированию конфликта в секторе Газа окажутся решающими. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Как заявила корреспондент телеканала в прямом эфире, соответствующее заявление американский лидер сделал во время встречи в Белом доме с бывшим заложником Иданом Александром и его семьей.

«По сообщениям, президент Трамп заявил бывшему американскому заложнику и его семье, что следующие 48 часов переговоров имеют решающее значение», — сообщила журналист.

Также отмечается, что перед отправкой в Египет Трамп поставил задачу перед своими представителями на переговорах Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером добиться заключения соглашения между сторонами конфликта.

Официальные контакты между делегациями Израиля и ХАМАС начались в Египте 6 октября.

До этого руководство палестинского движения ХАМАС объявило о готовности выполнить условия плана, предложенного президентом Соединенных Штатов, включающие освобождение всех израильских заложников.

В ответ на это заявление американский лидер призвал Израиль незамедлительно прекратить удары по сектору Газа для обеспечения безопасного освобождения удерживаемых лиц.

Ранее СМИ раскрыли детали переговоров между Израилем и ХАМАС.

Война в Газе
