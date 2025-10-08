В Британии призвали Украину провести операцию, которая «угрожала бы Крыму»

Вице-маршал ВВС Великобритании в отставке и военный эксперт Шон Белл в эфире телеканала ТСН призвал Украину провести военную операцию, которая «угрожала бы Крыму», чтобы склонить Россию к переговорам.

«Если бы вы [Украина] смогли провести операцию, которая угрожала бы Крыму, то [президент Владимир] Путин не хотел бы его потерять и, вероятно, пришел бы к переговорам. Но как создать такие возможности? Это очень сложно», — сказал Белл.

Он усомнился, что Запад в итоге введет войска на Украину и поможет ей «выиграть» в конфликте с Россией. По его словам, более вероятно, что союзники Киева введут бесполетную зону или усилят санкции.

В то же время он констатировал, что «это не произойдет в ближайшие месяцы».

До этого британский аналитик по вопросам безопасности и обороны Майкл Кларк допустил, что Украина может нанести удар по Крымскому мосту. Учитывая, «какими возможностями для ударов» сейчас располагает Украина, даже удар по Крымскому мосту «не является чем-то немыслимым», считает Кларк.

Ранее Зеленский анонсировал новые операции СБУ против России.