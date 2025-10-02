В Британии допустили удар Украины по Крымскому мосту

Аналитик Кларк: удар Украины по Крымскому мосту не является чем-то немыслимым

Британский аналитик по вопросам безопасности и обороны Майкл Кларк допустил, что Украина может нанести удар по Крымскому мосту. Об этом сообщает британский телеканал Sky News.

По его оценке, передача ВСУ американских дальнобойных ракет Tomahawk могли бы «значительно расширить» возможности Украины. Эксперт предположил, что Киев может готовить «какую-то масштабную атаку на Крым».

Учитывая, «какими возможностями для ударов» сейчас располагает Украины, даже удар по Крымскому мосту «не является чем-то немыслимым», считает Кларк.

До этого бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал Запад обеспечить Украину возможностями для того, чтобы сделать Крым «непригодным для жизни». Экс-министр заявил, что Европе следует нанести удар по самолюбию президента России Владимира Путина, который в 2014 году сравнил Крым со «Святой горой».

Ранее в Госдуме заговорили об ударе «Орешником» по офису Зеленского в Киеве.