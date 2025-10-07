На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эрдоган заявил Путину о необходимости ускорить дипломатические инициативы по Украине

Эрдоган обсудил с Путиным необходимость дипломатических инициатив по Украине
true
true
true
close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным заявил о необходимости ускорить дипломатические инициативы по Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.

«Необходимо ускорить дипломатические инициативы и что Турция будет продолжать работать над достижением мира», — говорится в заявлении.

В канцелярии добавили, что это необходимо сделать для достижения справедливого и прочного мира.

До этого Эрдоган заявил, что поддерживает регулярные контакты с президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским и не собирается отказываться от посредничества по Украине. По мнению главы Турции, эти контакты ускоряют мирный процесс.

В конце августа посол Украины в Турции Нариман Джелял заявил, что Анкара рассматривает отправку своих военных на Украину в рамках гарантий безопасности. По словам дипломата, Турция — одна из 10 стран, потенциально готовых отправить свои вооруженные силы.

Ранее Турция выразила готовность взять больше ответственности за мир на Украине.

