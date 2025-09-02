На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эрдоган рассказал об усилиях Турции по урегулированию на Украине

Depo/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поддерживает регулярные контакты с президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским и не собирается отказываться от посредничества по Украине. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что необходимые переговоры со своими коллегами по урегулированию конфликта на Украине также ведут министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и глава Национального управления разведки Ибрагим Калын. Эрдоган отметил, что эти контакты ускоряют мирный процесс.

«Мы являемся страной, которая благодаря прямым переговорам в Стамбуле развила и укрепила основу для диалога», — заявил турецкий лидер журналистам в самолете, возвращаясь из Китая, где участвовал на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Эрдоган отметил, что благодаря усилиям Турции, в частности, удалось добиться конкретных результатов в вопросах «зернового коридора», а также обмена пленными между РФ и Украиной. Президент пообещал, что турецкая сторона продолжит вносить свой вклад в мирный процесс.

До этого посол Украины в Турции Нариман Джелял заявил, что Анкара рассматривает отправку своих военных на Украину в рамках гарантий безопасности. По словам дипломата, Турция — одна из 10 стран, потенциально готовых отправить свои Вооруженные силы.

Ранее Эрдоган заявил о необходимости встречи на уровне лидеров по Украине.

