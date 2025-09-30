Турция выразила готовность взять больше ответственности за мир на Украине

В Турции заявили о готовности взять ответственность за урегулирование на Украине

Совбез Турции заявил о готовности страны взять на себе больше ответственности за урегулирование на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Совет национальной безопасности Турции во вторник обсудил ситуацию вокруг Украины. В заявлении по итогам заседания указано, что была выражена обеспокоенность происходящим и заявлена готовность Анкары «взять на себя больше ответственности» в процессе урегулирования. При этом конкретные события, вызвавшие озабоченность, не уточняются.

29 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что конфликт на Украине был в числе приоритетных тем переговоров с американским лидером Дональдом Трампом.

До этого Эрдоган заявил, что поддерживает регулярные контакты с президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским и не собирается отказываться от посредничества по Украине. По мнению главы Турции, эти контакты ускоряют мирный процесс.

В конце августа посол Украины в Турции Нариман Джелял заявил, что Анкара рассматривает отправку своих военных на Украину в рамках гарантий безопасности. По словам дипломата, Турция — одна из 10 стран, потенциально готовых отправить свои вооруженные силы.

Ранее Трамп пообещал «нечто великое» при урегулировании на Украине.