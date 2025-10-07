На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Додик поздравил Путина с днем рождения

Президент Республики Сербской пожелал Путину успешного выполнения задач
Amel Emric/Reuters

Президент Республики Сербской Милорад Додик поздравил с днем рождения российского лидера Владимира Путина. Соответствующее обращение появилось на странице республиканского главы в соцсети X.

«Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в выполнении важнейших государственных задач. Мы высоко ценим сложившиеся дружеские отношения между Республикой Сербской и Российской Федерацией. Пусть ваша мудрость, решимость и самоотверженность служат на благо России и укрепляют дружеские отношения наших братских народов», — говорится в поздравлении.

7 октября Путин отмечает 73-летие. Прошлый день рождения Путин провел за работой. Тогда у него были назначены рабочие встречи закрытого характера, международный телефонный разговор, а также неформальное общение с главами стран Содружества Независимых Государств.

Путина с днем рождения поздравил председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) муфтий Равиль Гайнутдин

Также Путина поздравил глава Чечни Рамзан Кадыров, отметив, что регион никогда не забудет оказанную им помощь в трудные для народа времена.

Ранее патриарх Кирилл поздравил Путина с днем рождения.

