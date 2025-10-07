На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Кадыров напомнил о поддержке Путина в развитии Чечни

Кадыров выразил благодарность Путину за помощь Чечне в трудные годы
Телеграм-канал Kadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения в Telegram-канале и заявил, что регион никогда не забудет оказанную им помощь в трудные для народа времена.

По его словам, поддержка Путина сыграла ключевую роль в восстановлении мира и порядка, в том числе в деле поддержки первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова.

Кадыров отметил, что благодаря решимости и доверию Путина республика сегодня развивается и гордится своим статусом неотъемлемой части России. Он также подчеркнул, что стратегическое мышление и способность принимать судьбоносные решения президента стали основой стабильности и успеха страны.

По мнению главы Чечни, политика Путина направлена на развитие, укрепление и процветание России, защиту ее интересов, культурных и духовных ценностей, а служение Родине является для него первостепенной миссией.

Путина также уже успели поздравить президент Белоруссии Александр Лукашенко и лидер КНДР Ким Чен Ын.

Ранее Песков рассказал, кто поздравит Путина в день его рождения.

