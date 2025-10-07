Председатель Духовного управления мусульман России поздравил Путина с днем рождения

Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) муфтий Равиль Гайнутдин поздравил российского президента Владимира Путина с днем рождения. Об этом сообщает пресс-служба ДУМ РФ в Telegram-канале.

7 октября Путин празднует 73-летие.

Муфтий отметил, что под мудрым руководством президента представители разных народностей и религий России уверенно идут по пути процветания и построения общества мира и согласия.

В телеграмме говорится, что Путин, руководствуясь высокими нравственными идеалами и чувством любви к России, принимает судьбоносные решения, направленные к славе страны, укреплению глобальной безопасности и дружбы между народами мира.

За время руководства Путина граждане, испытывая благородные патриотические чувства и взаимную братскую любовь, единодушно поддерживают взятый главой государства курс на возвращение исторической справедливости, продолжил муфтий.

Гайнутдин добавил, что 25-миллионная мусульманская община Российской Федерации благодарна Путину за всемерную помощь в сохранении традиций и ценностей.

Также председатель ДУМ пожелал главе государства доброго здоровья и счастья.

Ранее патриарх Кирилл поздравил Путина с днем рождения.