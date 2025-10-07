На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Патриарх Кирилл поздравил Путина с днем рождения

Патриарх Кирилл пожелал Путину помощи Божией и успехов в служении России
Сергей Карпухин/РИА Новости

Патриарх Кирилл пожелал президенту России Владимиру Путину неоскудевающих сил, помощи Божией и успехов в дальнейшем служении на пользу страны и граждан. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Русской Православной Церкви (РПЦ).

Предстоятель РПЦ отметил, что на протяжении более четверти века под руководством Путина Россия уверенно движется по пути социально-экономического развития, преодолевает вызовы современности, укрепляет свой суверенитет, научный, технический и военный потенциал, стремится к обеспечению национальной безопасности и выстраиванию справедливых международных отношений.

Патриарх выразил признательность президенту за внимание к служению РПЦ, а также за поддержку ее различных общественно значимых инициатив.

Священнослужитель выразил уверенность в том, что совместными усилиями государства и церкви будут и впредь реализовываться многие начинания, способствующие консолидации российского народа, укреплению суверенитета России, утверждению духовно-нравственных ценностей, патриотическому воспитанию молодежи, повышению авторитета страны на международной арене.

Ранее Лукашенко поздравил Путина с днем рождения.

