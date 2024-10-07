Песков рассказал о графике Путина в его день рождения

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам о графике Владимира Путина в его день рождения.

По словам представителя Кремля, 7 октября у российского лидера назначены рабочие встречи закрытого характера, международный телефонный разговор, а также неформальное общение с главами стран Содружества независимых государств (СНГ).

До этого агентство РИА Новости сообщало, что президент России проведет свой день рождения в рабочей обстановке. Отмечалось, что Путин уже несколько лет подряд отмечает день рождения в рабочей обстановке, совмещая личные даты с важными деловыми мероприятиями.

В 2020 году он посвятил первую половину дня внутренним делам и международным телефонным переговорам. Вечером президент встретился с друзьями и семьей. На следующий год, 7 октября 2021 года, Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, а в 2022 году, отмечая свое 70-летие, российский лидер собрал глав стран СНГ на неформальный саммит в Санкт-Петербурге, продолжая традицию рабочих встреч в этот день.

В 2023 году рабочая программа вновь совпала с праздничной датой. В этот раз Путин дал старт поставкам российского газа в Узбекистан через Казахстан. Президенты Узбекистана и Казахстана, Шавкат Мирзиеев и Касым-Жомарт Токаев, посетили его подмосковную резиденцию и остались на совместный обед.

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