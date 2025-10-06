На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Финляндия планирует обложить пошлинами весь импорт из России

Reuters: финские власти хотят ввести тарифы в отношении импорта из России
close

Финские власти намереваются обложить пошлинами все товары, которые страна импортирует из России. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на главу МИД Финляндии Элину Валтонен.

«Валтонен заявила, что Финляндия хочет ввести пошлины на весь российский импорт», — указано в материале.

При этом 3 октября стало известно, что Хельсинки может перенести на 2028 год вывод из эксплуатации вагонов, произведенных в России. Уточнялось, что вагоны, которые финские предприятия по-прежнему используют для осуществления внутренних перевозок, не соответствуют ГОСТу Евросоюза, однако для полноценной замены российского оборудования потребуются как минимум 800 новых вагонов.

15 сентября финский журналист и общественный деятель Кости Хейсканен рассказал, что после разрыва отношений Хельсинки и Москвы приграничные с РФ населенные пункты Финляндии резко начали терять население. По его словам, такие города, как Иматра и Лаппеэнранта, а также территории севернее испытывают серьезный экономический кризис.

Ранее в Финляндии призвали ЕС изменить политику после слов генсека НАТО о российских ракетах.

