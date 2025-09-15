После разрыва отношений Хельсинки и Москвы приграничные с РФ населенные пункты Финляндии буквально вымирают. Об этом в интервью Tsargrad.tv сообщил финский журналист и общественный деятель Кости Хейсканен. По его словам, такие города как Иматра и Лаппеэнранта, а также территории севернее испытывают серьезный экономический кризис.

Кроме того, ранее функционировавшая транспортная артерия, соединявшая Хельсинки с Санкт-Петербургом, теперь заканчивается у пограничного перехода. Инфраструктура, созданная для обслуживания туристических потоков, оказалась невостребованной и простаивает, отметил обозреватель.

«Люди выходили на пикеты. Но никто их не услышал. Они устроили пробег на машинах от Лаппеэнранты до Нуйямаа, до второй границы. Ну да, все поохали, поахали. Недавно у мэрии Лаппеэнранты 50 человек с чемоданами протестовали. Ну что сказать, надо было раньше протестовать», — сказал Хейсканен.

Журналист Андрей Ревнивцев до этого говорил, что из европейских стран Финляндия больше всех пострадала от разрыва отношений с Россией. По его словам, крах потерпели экономические, социальные, культурные и даже семейные связи между двумя государствами.

Ранее в Финляндии заявили о включении страны в операцию НАТО «Восточный страж».