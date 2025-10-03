На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Финляндия может отложить замену вагонов, произведенных в России

Yle: Финляндия хочет продлить сроки вывода из эксплуатации российских вагонов
true
true
true
close
Shutterstock

Финские власти могут перенести на 2028 год вывод из эксплуатации вагонов, произведенных в России. Об этом сообщает портал Yle.

«Изначально российские вагоны планировали вывести из эксплуатации к концу 2026 года. Однако парламент рассматривает поправку, которая может продлить срок еще на два года», — указано в материале.

Уточняется, что вагоны из РФ, которые финские предприятия по-прежнему используют для осуществления внутренних перевозок, не соответствуют ГОСТу Евросоюза, однако для полноценной замены российского оборудования потребуются как минимум 800 новых вагонов.

15 сентября финский журналист и общественный деятель Кости Хейсканен рассказал, что после разрыва отношений Хельсинки и Москвы приграничные с РФ населенные пункты Финляндии резко начали терять население. По его словам, такие города, как Иматра и Лаппеэнранта, а также территории севернее испытывают серьезный экономический кризис.

Кроме того, ранее функционировавшая транспортная артерия, соединявшая Хельсинки с Санкт-Петербургом, теперь заканчивается у пограничного перехода. Инфраструктура, созданная для обслуживания туристических потоков, оказалась невостребованной и простаивает, поделился обозреватель.

Ранее Путин заявил, что у России остался «осадочек» из-за политики Финляндии.

