В Финляндии призвали ЕС изменить политику после слов Рютте о российских ракетах

Политик Мема призвал ЕС вернуться к дипломатии после слов Рютте о ракетах России
Global Look Press

Евросоюз должен вернуться от милитаризации к дипломатии, поскольку Украина не сможет победить. Об этом заявил финский политик Армандо Мема в соцсети X.

Он прокомментировал высказывание генсека НАТО Марка Рютте о том, что новейшие российские ракеты могут долететь до Мадрида и Лондона за несколько минут, потому что движутся со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука.

«Несмотря на понимание этого, вместо инвестиций в дипломатию мы инвестируем в оружие и войну, в которой Украина не сможет победить. Это говорит о том, насколько безумными стали наши политики», — написал в Мема.

30 сентября Рютте заявил, что Украина является первой линией обороны Североатлантического альянса, поэтому его страны-участницы продолжают ее поддерживать. По его словам, НАТО необходимо создать «стену дронов». Генсек альянса отметил, что блок не может тратить миллионы евро или долларов на ракеты для уничтожения беспилотных летательных аппаратов, стоимость которых составляет всего пару тысяч долларов.

Ранее в НАТО оценили шансы пережить войну с Россией.

