Премьер Грузии заявил о готовности Зурабишвили занять пост президента после переворота

Кобахидзе: Зурабишвили готовилась войти в президентский дворец при успехе штурма
true
true
true
close
Julien de Rosa/AP

Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили была готова войти в президентский дворец, если бы штурм увенчался успехом. Об этом заявил грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе в интервью телеканалу «Рустави-2».

«Саломе Зурабишвили была готова войти в резиденцию президента. Вы представьте, если бы попытка [оперного певца и политика Пааты] Бурчуладзе, [бывшего генпрокурора Грузии Муртаза] Зоделавы и их друзей оказалась успешной. Она была готова туда войти, однако после поражения открестилась», — сказал глава грузинского кабмина.

Кобазидзе добавил, что Зурабишвили в день штурма президентского дворца находилась вместе с протестующими. При этом после произошедшего экс-президент осудила попытку захвата власти, подчеркнул премьер.

4 октября в Грузии состоялись выборы в органы местного самоуправления, в ходе которых граждане выбирали мэров городов и муниципалитетов, а также депутатов городских собраний. В Тбилиси на этом фоне оппозиционеры организовали акцию протеста, которая переросла в столкновения с полицией — был применен слезоточивый газ, пострадали люди, а протестующие пытались штурмовать президентский дворец.

6 октября Кобахидзе заявил, что в стране произошла пятая за последние четыре года попытка осуществить в стране революцию. Он подчеркнул, что планы по совершению госпереворота были сорваны, однако власти не намерены «ждать шестой, седьмой, восьмой попытки» и будут принимать меры.

Ранее в России заявили об отжившей свое стратегии «майдана».

