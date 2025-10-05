На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России заявили об отжившей свое стратегии «майдана»

Сенатор Карасин: попытки повторения майдана в Грузии полностью провалились
Irakli Gedenidze/Reuters

События в Грузии показывают, насколько отжили свой век методы и стратегии, опробованные на украинском майдане и в Грузии в 2008 году. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Сейчас попытки повторения майдана в Грузии против мнения подавляющего большинства населения, которое избрало того, кого хотело избрать, полностью провалились. Политтехнологии майдана уходят в прошлое, и очень быстро это должны понять те, кто их организует», — сказал он.

Карасин отметил, что Грузия повзрослела, встала на ноги и спокойно реагирует на подобные задумки и интриги.

До этого премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе заявил о провале очередной попытки свержения власти в республике. Он подчеркнул, что за прошедшие четыре года это уже пятая попытка устроить майдан в Грузии.

4 октября в республике состоялись выборы в органы местного самоуправления, в ходе которых граждане выбирали мэров городов и муниципалитетов и депутатов городских собраний. В Тбилиси на этом фоне оппозиционеры организовали акцию протеста, которая переросла в столкновения с полицией — был применен слезоточивый газ, пострадали люди. Поводом для митингов стало заявление партии «Грузинская мечта» о победе на выборах и решении приостановить курс на евроинтеграцию.

Демонстранты требовали отставки властей и возобновления движения к Евросоюзу. Силовики использовали дубинки и водометы, а в столицу устремились новые участники протеста. «Газета.Ru» вела хронику событий.

Ранее президент Грузии обвинил иностранные спецслужбы в управлении беспорядками.

Все новости на тему:
Протесты в Грузии — 2025
