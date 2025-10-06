На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Премьер Грузии заявил о пятой попытке революции в стране

Кобахидзе: в Грузии предотвратили пятую попытку госпереворота с поддержкой извне
true
true
true
close
Bernd Elmenthaler/IMAGO/Bernd Elmenthaler/Global Look Press

В Грузии произошла пятая за последние четыре года попытка осуществить в стране революцию, заявил в интервью телекомпании «Рустави 2» премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.

«За последние четыре года мы стали свидетелями пятой попытки организовать революцию в нашей стране. Которая, в данном случае, также была поддержана извне, были конкретные публичные заявления в поддержку <...> кампании по свержению власти», — сказал глава грузинского правительства.

Он подчеркнул, что планы по совершению госпереворота были сорваны, однако власти не намерены «ждать шестой, седьмой, восьмой попытки» и будут принимать меры. Так, силовики уже начали операцию по задержанию участников штурма президентского дворца — всех их привлекут к ответственности, отметил Кобахидзе.

Премьер добавил, что спецслужбы Грузии провели качественную работу по ликвидации угроз во время недавно прошедших выборов.

4 октября в Грузии состоялись выборы в органы местного самоуправления, в ходе которых граждане выбирали мэров городов и муниципалитетов, а также депутатов городских собраний. В Тбилиси на этом фоне оппозиционеры организовали акцию протеста, которая переросла в столкновения с полицией — был применен слезоточивый газ, пострадали люди, а протестующие пытались штурмовать президентский дворец. Поводом для митингов стало заявление партии «Грузинская мечта» о победе на выборах и решении приостановить курс на евроинтеграцию.

Ранее ЕС отверг заявления властей Грузии о своей роли в беспорядках.

