Матвиенко попросила главу Минтранса уделить время вопросам демографии

Матвиенко попросила министра транспорта Никитина заняться демографией
РИА Новости

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила главу Министерства транспорта Андрея Никитина уделять время вопросам демографии. Об этом сообщает ТАСС.

«Транспортная отрасль во многом является лидером. Хотелось бы, чтобы в плане семьецентричности, как мы сейчас говорим, поддержки семей с детьми, она тоже была лидером», – отметила спикер Совфеда.

Матвиенко уточнила, что ожидает от Никитина реализации задач, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным в сфере поддержки семьи.

В свою очередь министр сообщил, что Минтранс уже разработал соответствующий перечень рекомендаций, который призван «выправить ситуацию». И уже к концу этого года чиновники смогут проследить, какие меры поддержки будут предложены семьям.

«С одной стороны, мы должны обеспечить должный уровень сервиса и качества услуг для пассажиров с детьми, но с другой - не забываем о тех, кто работает в транспортной отрасли», – подчеркнул Никитин.

Также глава Минтранса рассказал об исследовании, которое выявило значительные различия в мерах поддержки семей с детьми среди отраслевых организаций.

