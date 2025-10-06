На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Совфеде анонсировали первое заседание совета по демографии при президенте

Матвиенко: первое заседание совета по демографии при президенте состоится скоро
true
true
true
close
Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Первое заседание совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики состоится «скоро». Об этом сообщила председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко, передает РИА Новости.

«Совсем скоро состоится заседание президентского Совета по реализации государственной демографической и семейной политики», — сказала она в ходе парламентских слушаний, посвященных проекту федерального бюджета на ближайшие годы.

По словам председателя Совфеда, в ходе заседания эксперты проработают ряд предложений по усовершенствованию действующих подходов в этой области.

Результаты исследования медиахолдинга Rambler&Co и Okko до этого показали, что более половины россиян (55%) считают, что в семье должно быть не меньше трех детей. По данным опроса, 34% россиян считают оптимальным двух детей в семье, а 11% — одного ребенка. Самым подходящим возрастом для рождения детей 42% россиян назвали 25-29 лет, 39% — 21-25 лет, а 14% — старше 30 лет. Говоря о планах, 22% россиян заявили, что хотят завести детей в обозримом будущем.

Ранее были названы причины, почему молодые россияне не хотят рожать детей.

