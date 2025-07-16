«Если домой пойдешь унылый, детей больше не станет»: Володин дал совет депутатам

Володин призвал депутатов не унывать и поднимать демографию

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин обратился к депутатам с призывом не унывать и объединяться для решения демографических проблем страны. Его слова передает РБК.

Он заявил, что, несмотря на наличие четверых детей, его никто не видел унылым.

«Если ты домой придешь унылый, у тебя от этого детей больше не станет», — подчеркнул Володин.

Он также привел в пример министра финансов Антона Силуанова, который, по его словам, не впадает в уныние.

«У него поэтому и дети, и в работе все ладится, и с парламентом диалог», — добавил спикер.

В завершение своего выступления Володин отметил, что текущая ситуация в стране осложнена введенными санкциями, что требует от депутатов активных действий и совместной работы.

14 июля вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания по социальным вопросам заявила, что россияне хотят иметь детей и ориентируются на многодетность.

Ранее Татьяна Голикова анонсировала создание рейтинга работодателей по поддержке семей.