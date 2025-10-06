Захарова: Польша ведет работу по подрыву и уничтожению самой сути ОБСЕ

Польша давно ведет деструктивную работу по подрыву и уничтожению самой сути Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом заявила в интервью ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что ОБСЕ была создана для безопасности сотрудничества. По мнению Захаровой, усилием стран НАТО «от этих безопасности и сотрудничества мало что осталось».

5 октября сообщалось, что представители Российского общественного института избирательного права (РОИИП) не смогли принять участие в организованной действующим председательством ОБСЕ в Варшаве конференции по человеческому измерению, так как Польша аннулировала их визы.

В сентябре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у российских граждан существуют объективные причины для неприязненного отношения к политике польского руководства. Он напомнил о сложных страницах истории взаимоотношений двух государств, указав, в частности, на рейды «польских банд» на Русь.

Ранее аналитик Ральф Боссхард заявил, что из европейских стран только Польша может атаковать Россию.