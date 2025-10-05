Польша аннулировала визы участникам конференции ОБСЕ из России

Представители Российского общественного института избирательного права (РОИИП) не смогли принять участие в организованной действующим председательством ОБСЕ в Варшаве конференции по человеческому измерению, так как Польша аннулировала их визы. Об этом сообщили в РОИИП.

В заявлении, опубликованном на сайте института, говорится, что польские власти, «грубо демонстрируя свой бойкот всеобъемлющему диалогу от Ванкувера до Владивостока», аннулировали визы представителям РОИИП непосредственно перед конференцией. Ранее эти визы были выданы консульским отделом посольства Польши в России.

Причины такого решения не указаны.

В РОИИП подчеркнули, что визы были получены на основании приглашения от организаторов конференции ОБСЕ, и при их выдаче никаких вопросов к представленным документам не возникало.

В сентябре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у российских граждан существуют объективные причины для неприязненного отношения к политике польского руководства. Он напомнил о сложных страницах истории взаимоотношений двух государств, указав, в частности, на рейды «польских банд» на Русь.

