На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Польша аннулировала визы участникам конференции ОБСЕ из России

Польша отказала во въезде российским участникам конференции ОБСЕ
true
true
true
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Представители Российского общественного института избирательного права (РОИИП) не смогли принять участие в организованной действующим председательством ОБСЕ в Варшаве конференции по человеческому измерению, так как Польша аннулировала их визы. Об этом сообщили в РОИИП.

В заявлении, опубликованном на сайте института, говорится, что польские власти, «грубо демонстрируя свой бойкот всеобъемлющему диалогу от Ванкувера до Владивостока», аннулировали визы представителям РОИИП непосредственно перед конференцией. Ранее эти визы были выданы консульским отделом посольства Польши в России.

Причины такого решения не указаны.

В РОИИП подчеркнули, что визы были получены на основании приглашения от организаторов конференции ОБСЕ, и при их выдаче никаких вопросов к представленным документам не возникало.

В сентябре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у российских граждан существуют объективные причины для неприязненного отношения к политике польского руководства. Он напомнил о сложных страницах истории взаимоотношений двух государств, указав, в частности, на рейды «польских банд» на Русь.

Ранее в Молдавии начали массово отказывать иностранцам во въезде.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами