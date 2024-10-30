Аналитик назвал страну Европы, у которой есть силы для атаки на Россию

Только у Польши среди всех европейских стран есть необходимые военные силы для атаки на Россию. С таким мнением в интервью Донецкому агентству новостей заявил независимый аналитик из Швейцарии, подполковник в отставке, бывший высокопоставленный сотрудник ОБСЕ Ральф Боссхард.

«Ни у одной европейской страны, думаю, нет доступных военных сил для атаки на Россию — кроме Польши», — подчеркнул он.

По словам эксперта, за последние 30 лет вооруженные силы западноевропейских стран превратились в экспедиционные, поэтому сейчас не способны на крупномасштабные операции против России или Белоруссии.

До этого военный эксперт Александр Степанов заявлял, что учения стран Запада в Финляндии Lightning Strike 24 символизируют подготовку НАТО к ведению боевых действий с Россией.

Степанов напомнил, что военные учения НАТО пройдут с 4 по 28 ноября в финской Лапландии на полигоне Роваярви, который является крупнейшим в Северной Европе. Эксперт особенно обратил внимание на то, что эти учения будут проходить всего в 100 километрах от границы с Россией.

Ранее французский политик назвал «самую большую геополитическую ошибку XXI века».