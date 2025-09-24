Песков: у россиян есть основания испытывать неприязнь к руководству Польши

У россиян есть основания испытывать неприязнь к руководству Польши. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире радио РБК.

Представитель Кремля напомнил о непростом прошлом двух стран, в частности, о набегах «польских банд» на Русь.

«Поляки вырезали детей и женщин в наших деревнях и совершали набеги на Москву. Одновременно они тогда сидели и в московском Кремле, приблизительно в то же время. <...> Это исторический факт», — сказал Песков.

При этом он добавил, что это не значит, что россияне должны испытывать к полякам «историческую ненависть».

«Хотя имеем все основания испытывать неприязнь к руководству Польши», — добавил представитель Кремля.

До этого Песков отреагировал на угрозы министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, который заявил, что российские ракеты и самолеты будут сбиваться в случае пересечения воздушного пространства НАТО. По словам пресс-секретаря, подобные слова главы польского МИД воспринимаются в Москве негативно.

Песков подчеркнул, что российские самолеты руководствуются международными правилами и не выходят за их рамки. Он добавил, что любые обвинения в адрес РФ о якобы нарушении каких-то границ ни разу не были подкреплены достоверными данными или убедительной аргументацией.

