В Тбилиси спецназ вытеснил протестующих из резиденции президента

Sputnik: в Тбилиси cпецназ оттеснил протестующих от резиденции президента
true
true
true

Спецназ занял площадь Орбелиани, протестующих оттеснили от президентского дворца. Об этом пишет «Sputnik Грузия» в Telegram-канале.

На обнародованных кадрах можно заметить, что сотрудники спецподразделений, создав стену из щитов, движутся на толпу людей, размахивающих флагами. Помимо этого, в ролике звучат голосовые оповещения для митингующих.

До этого сообщалось, что участники протеста напали на съемочную группу грузинского ТВ «Имеди». Инцидент произошел возле президентского дворца, когда демонстранты пытались штурмовать его. Небольшая группа протестующих внезапно начала проявлять агрессию в адрес съемочной группы, после чего произошла потасовка.

Незадолго до этого силовики применили перцовый спрей и водометы против участников протеста. Митингующие до начала активного сопротивления успели ворваться на территорию резиденции президента Грузии.

4 октября стало известно, что несколько сотен машин в составе колонн выехали в центр Тбилиси для участия в протестах с целью «мирного свержения власти». В связи с активностью протестующих к центру Тбилиси направили большое число силовиков.

Ранее МВД Грузии обвинило протестующих в нарушении закона.

Все новости на тему:
Протесты в Грузии — 2025
