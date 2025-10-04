На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Министерство юстиции РФ потребовало ликвидировать «Партию роста»

Минюст подал в Верховный суд РФ иск о ликвидации «Партии роста»
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Министерство юстиции РФ обратилось в Верховный суд с иском о ликвидации «Партии роста». Об этом пишет РИА Новости, которое ознакомилось с данными суда.

«В суд поступило административное исковое заявление министерства юстиции о ликвидации всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА», — отмечается в материалах.

Дата заседания пока не назначалась.

19 апреля партия «Новые люди» на своем съезде объединилась с «Партией роста». Соглашение о слиянии было подписано в 2023 году.

Лидер «Новых людей» Алексей Нечаев заявил, что в партии появится новый орган управления – федеральный политсовет, который возглавит председатель «Партии роста» Борис Титов. Орган будет прорабатывать «целый ряд инициатив, активно взаимодействовать со сторонними дружественными организациями». Федеральный политсовет будет органом, «который смотрит далеко и чьи руки не связаны текущей работой», уточнил Нечаев.

Ранее Минюст признал иноагентом журналистку Овсянникову, выбежавшую в эфире с плакатом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами