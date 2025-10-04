Министерство юстиции РФ потребовало ликвидировать «Партию роста»

Министерство юстиции РФ обратилось в Верховный суд с иском о ликвидации «Партии роста». Об этом пишет РИА Новости, которое ознакомилось с данными суда.

«В суд поступило административное исковое заявление министерства юстиции о ликвидации всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА», — отмечается в материалах.

Дата заседания пока не назначалась.

19 апреля партия «Новые люди» на своем съезде объединилась с «Партией роста». Соглашение о слиянии было подписано в 2023 году.

Лидер «Новых людей» Алексей Нечаев заявил, что в партии появится новый орган управления – федеральный политсовет, который возглавит председатель «Партии роста» Борис Титов. Орган будет прорабатывать «целый ряд инициатив, активно взаимодействовать со сторонними дружественными организациями». Федеральный политсовет будет органом, «который смотрит далеко и чьи руки не связаны текущей работой», уточнил Нечаев.

