В России обновился список иноагентов

Минюст РФ включил российскую тележурналистку Марину Овсянникову, работавшую редактором международной смены службы городов на «Первом канале». Ее данные появились в соответствующем реестре министерства.

«Основания для включения: статья 7 Федерального закона от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием»», — говорится в публикации.

Известность Овсянникова получила после начала российской военной операции на Украине, устроив акцию в прямом эфире. 14 марта 2022 года во время трансляции выпуска программы «Время» журналистка ворвалась в студию и за спиной у ведущей Екатерины Андреевой развернула плакат, на котором на русском и английском языках было написано требование остановить спецоперацию.

Овсянникову задержали, на нее составили административный протокол за организацию несогласованного публичного мероприятия. Суд назначил ей штраф в 30 тыс. рублей. Вскоре журналистка уехала в Европу, несколько месяцев была фрилансером немецкого издания Die Welt, однако в июле решила вернуться в Россию, где у нее остались сын и дочь.

После приезда Овсянниковой присудили еще несколько штрафов, а 10 августа в отношении нее возбудили уголовное дело по статье о распространении фейков о российской армии. 20 октября Басманный суд избрал для журналистки меру пресечения в виде заключения под стражу.

1 октября бывший муж Овсянниковой через СМИ сообщил, что она сбежала из-под домашнего ареста вместе с их 11-летней дочерью. Полиция объявила журналистку в федеральный розыск.

Ранее бывшую ведущую телеканала «Россия 1» объявили в международный розыск за фейки о российской армии.