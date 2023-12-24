Две российские партии приняли решение объединиться

Российские «Новые люди» и Партия роста подписали соглашение об объединении и выдвинули общего кандидата на пост президента РФ. Об этом пишет »Ъ».

Соглашение подписали председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев и глава Партии роста Борис Титов. Общим кандидатом стал вице-спикер Государственной думы Владислав Даванков.

«Наш союз уже показал свою эффективность. Вместе мы провели успешные региональные кампании. И сегодня «Новые люди» официально объединяются с Партией роста», — заявил Нечаев.

До этого Даванков предложил ввести налоговый вычет на покупку отечественного авто.

По словам Даванкова, в случае одобрения инициативы, это позволит увеличить спрос на производимые в стране автомобили.

В августе 2023 года Владислав Даванков обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой о введении бесплатной парковки на три года на всех платных парковках для новых отечественных автомобилей, у производителей которых доля иностранного участия в уставном капитале или доля голосующих акций иностранных юридических или физических лиц составляет менее 50%.

Ранее Даванков внес в думу закон о сроках ответственности за посты в соцсетях.